اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:07 م
خالد صلاح
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إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادى المهندسين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:47 م
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادى المهندسين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية.. صور إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بنادي المهندسين في الإسكندرية
الإسكندرية _ جاكلين منير

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رصدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، عدة بلاغات من جهات مختلفة تفيد وجود أعمال إنشاءات مبانى بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية جار القيام بها داخل نادى المهندسين الكائن بشاطيء سابا باشا نطاق حى شرق.

وعلى الفور قام المسئولين بحي شرق بفحص تلك الأعمال وتبين من المعاينة صحة ما ورد بالبلاغات، وأن الأعمال تتم دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون وللقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مما تحتم معه إزالتها فورا وبالكامل.

وبناء عليه قام حي شرق بالتنسيق مع وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير قرارا بإيقاف تلك الأعمال وتحرير محضر مخالفة رقم 18 لسنة 2021.

وصدر بناء على ذلك قرار بإزالة تلك الأعمال المخالفة. وتم تنفيذ هذا القرار فور صدوره من السلطة المختصة بتاريخ 1/ 2/ 2021، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن لفرض سيادة القانون.

ياتى ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن محاربة البناء المخالف والتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية (1)
إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية 

 

إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية (2)
جانب من الإزالة 
إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية (3)
إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين 

 

إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية (4)
أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين في الإسكندرية 

 

إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية (5)
إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية 

 

إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية (6)
جانب من إزالة أعمال بناء مخالف إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية (7)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين في الإسكندرية

 

إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية (8)
إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية 
 
إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل نادي المهندسين في الإسكندرية (9)
إزالة أعمال بناء مخالف داخل نادي المهندسين في الإسكندرية

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