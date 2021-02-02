إحالة موظف بوحدة محلية للنيابة العسكرية بتهمة البناء بدون ترخيص فى قنا

قنا _ صابر سعيد

أحالت الوحدة المحلية لقرية العسيرات التابعة لمركز ومدينة فرشوط، موظف إلى النيابة العسكرية، بتهمة البناء بدون ترخيص.

وقال بيان صادر من الوحدة المحلية أنه قرار الإحالة جاء بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالتصدى ومكافحة الفساد ومحاربة الوساطة والمحسوبية، وتعليمات العميد أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة فرشوط، وحافظ محمود حافظ، نائب رئيس المركز، بضرورة المتابعة والتصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وكذلك البناء بدون ترخيص وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأوضح البيان، أن الوحدة المحلية لقرية العسيرات برئاسة أحمد عبد الفضيل الصياد، قامت بإحالة أحد العاملين بديوان الوحدة المحلية لقرية العسيرات إلى النيابة العسكرية لقيامه بأعمال البناء بدون ترخيص.