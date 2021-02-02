اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة موظف بوحدة محلية للنيابة العسكرية بتهمة البناء بدون ترخيص فى قنا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 11:57 م
إحالة موظف بوحدة محلية للنيابة العسكرية بتهمة البناء بدون ترخيص فى قنا بناء مخالف - صورة أرشيفية
قنا _ صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت الوحدة المحلية لقرية العسيرات التابعة لمركز ومدينة فرشوط، موظف إلى النيابة العسكرية، بتهمة البناء بدون ترخيص.

وقال بيان صادر من الوحدة المحلية أنه قرار الإحالة جاء بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالتصدى ومكافحة الفساد ومحاربة الوساطة والمحسوبية، وتعليمات  العميد أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة فرشوط، وحافظ محمود حافظ، نائب رئيس المركز، بضرورة المتابعة والتصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وكذلك البناء بدون ترخيص وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأوضح البيان، أن الوحدة المحلية لقرية العسيرات برئاسة  أحمد عبد الفضيل الصياد، قامت بإحالة أحد العاملين بديوان الوحدة المحلية لقرية العسيرات إلى النيابة العسكرية لقيامه بأعمال البناء بدون ترخيص.

 

 

 


احالة موظف

ارض زراعية

مخالفات بناء

قرية العسيرات

محافظ قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة موظف بالشئون القانونية بجامعة فى الصعيد للمحاكمة التأديبية

الأحد، 31 يناير 2021 08:37 م

رئيس مدينة إسنا يحيل موظفين للتحقيق خلال جولاته على القرى.. صور

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 03:26 م

مدير آثار سقارة لـ"تليفزيون اليوم السابع": سلمى الشيمى دخلت المنطقة بعباية وغيرت فى دورة المياه ومحدش دخل معاها.. ويؤكد إحالة موظفين للنيابة الإدارية.. ونرفض أى زى خادش للحياء.. فيديو

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 06:39 م

رئيس المنيا يتفقد شوارع المدينة ويحيل موظفا للتحقيق لتقصيره فى العمل .. صور

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 05:32 م

النيابة الإدارية تحيل موظفا بمياه الشرب بالمنوفية للمحاكمة التأديبية

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 02:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة