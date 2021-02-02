اليوم السابع
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أهالى قرى برج العرب يوجهون الشكر للرئيس لإطلاقه مبادرة "حياة كريمة".. صور

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 12:08 ص
أهالى قرى برج العرب يوجهون الشكر للرئيس لإطلاقه مبادرة "حياة كريمة".. صور فرحة اهالى واطفال برج العرب فى الاسكندرية
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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أعرب أهالي قري برج العرب من الرجال والسيدات والأطفال، عن بالغ فرحتهم وسعادتهم عقب إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إشارة بدء تنفيذ تطوير 57 قرية ونجع، بتكلفة 3 مليار جنية، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.

ووجه أهالى قري برج العرب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على تدشين المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، مؤكدين أن المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التي تم تنفيذها لخدمتهم، والتي تؤكد مدي اهتمامهم بهم وحرصه علي توفير حياة كريمة لهم.

وأشادوا بهذه المبادرة الرئاسية، والتي سوف تغير حياتهم للأفضل، من خلال تطوير 15 خدمة بالقرى، وعلى رأسها "البنية التحتية من مرافق وخدمات، وكذلك تطوير قطاعات الصحة والتعليم وغيرها، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجا. 

 

محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (2)
محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (2)

 

محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (3)
محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (3)

 

محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (4)
محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (4)

 

فرحة اهالى واطفال برج العرب فى الاسكندرية
فرحة اهالى واطفال برج العرب فى الاسكندرية

 

محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (5)
محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (5)

 

محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (1)
محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات أعمال التطوير لبدء مبادرة حياة كريمة فى برج العرب (1)

 


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