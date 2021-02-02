أحد مؤيدى زعيمة ميانمار يؤكد أنها بصحة جيدة

قال مسؤول في حزب زعيمة ميانمار أونج سو تشي اليوم الثلاثاء، إنه علم أنها بصحة جيدة ولم تُنقل من المكان الذي احتُجزت فيه بعد الانقلاب على حكومتها.

ولم تعلن السلطات عن مكان وحالة زعيمة ميانمار المنتخبة منذ اعتقلها الجيش في العاصمة نايبيداو خلال الانقلاب الذي وقع أمس الاثنين.

وقال تشي تو عضو اللجنة المركزية للإعلام في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في منشور على فيسبوك أشار فيه أيضا إلى أحد حلفائها "لا خطة هناك لنقل أونج سان سو تشي والدكتور مي أونج. علمنا أنهما بصحة جيدة".

وليس بإمكان رويترز الاتصال بتشي تو للحصول على مزيد من التعليقات والإيضاحات حول الوسيلة التي حصل بها على معلوماته.

ونشر تشي تو أيضا أن أعضاء البرلمان عن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذين اعتُقلوا خلال الانقلاب يُسمح لهم بمغادرة الأماكن التي احتُجزوا فيها.