أبناء النوبة يواصلون تسجيل رغباتهم فى تعويضات السد العالى وخزان أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل لجان تعويضات النوبة على نطاق 16 مقرا بمحافظة أسوان، تلقى الطلبات من أبناء النوبة المتضررين من بناء السد العالى وخزان أسوان، للأسبوع الثالث على التوالى بعد أن شهدت مقار اللجان إقبالا كبيرا منذ فتح باب المرحلة الثانية للتعويضات، وتسليم أصحاب المرحلة الأولى تعويضاتهم خلال احتفالية كبرى بأسوان حضرها رئيس الوزراء.

ويرصد "تليفزيون اليوم السابع" من داخل لجان "تعويضات النوبة"، وعبر أبناء النوبة عن امتنانهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بعد قرار فتح باب المرحلة الثانية لتعويضات متضررى إنشاء السد العالى وخزان أسوان ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرحلة الثانية لتعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان ، وأيضاً إنشاء السد العالى، انطلقت لاستقبال نحو 5329 مواطنا.

وقال محافظ أسوان، إنه استكمالاً للجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، بإجمالى 11 ألفا و500 مستحق، تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقا، وجار استكمال باقى المستحقين.

وأشار إلى أن هناك 16 لجنة يبدأ عملها يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، لاستقبال رغبات المواطنين، منها 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى أنشاء وتعلية خزان أسوان، وأيضاً لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع فى الجزر، بجانب تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى أنشاء السد العالى، بالإضافة إلى لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.