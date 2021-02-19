وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يتفقدان متحف الرئيس السادات.. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد منذ قليل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يرافقة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والمحاسب أشرف الليثى رئيس مجلس مركز ومدينة تلا متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية،عقب إفتتاخ مسجد عصمت السادات بعد إحلاله وتجديد من قبل وزارة الأوقاف.

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،خطبة الجمعة بمسجد عصمت السادات بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية،تحت عنوان : "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأكد وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية ،مشير إلى أن حكم تنظيم النسل ليس ثابت ففى الدول التى بها مساحات كبيرة وتحتاج نسل كثير فهو ليس بالضرورة تنظيم النسل أما إذا كان فى دول بها أعداد كثير فهو ضرورة أن يطبق فى تلك الدول حفاظا عليها.