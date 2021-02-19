نيابة السنطة تحقق فى واقعة إشعال مواطن النار بصاحب مخبز بسبب خلاف

الغربية مصطفى عادل

فتحت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية تحقيقاً في واقعة قيام أحد المواطنين بإلقاء زجاجة بنزين مشتعلة على صاحب مخبز بقرية شنراق التابعة لمركز السنطة، بسبب خلاف بينهما وأسفر الحادث عن إصابة صاحب المخبز بحروق بنسبة 20% وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وطلبت النيابة العامة، سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد ظروفها وملابساتها، وسماع اقوال المجني وشهود العيان على الواقعة.

وكان أصيب صاحب مخبز بحروق 20% بعد قيام مواطن بإلقاء زجاجة مولوتوف حارقة عليه بسبب الخلاف بينهما بقرية شنراق مركز السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية شنراق مركز السنطة وإصابة أحد المواطنين بحروق.

وانتقل الرائد محمد الدهراوى، رئيس مباحث المركز بإشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب مخبز ومواطن بسبب خلاف بينهما، على أثر ذلك قام الأخير بإلقاء زجاجة مولوتوف حارقة على الأول وإصابته بحروق بنسبة 20% وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله الواقعة.