نائب وزيرة الصحة للسكان: نتوقع الوصول لـ111 مليون نسمة فى 2025

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان إنه من المتوقع أن تصل مصر إلى 111 مليون نسمة فى 2025.

وأضاف "توفيق"، خلال لقائه فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة mbc والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد: "سنصل إلى 111 مليون نسمة في عام 2025 إذا ظلت الزيادة السكانية بنفس النسبة الحالية".

وأشار نائب وزيرة الصحة لشئون السكان إلى أن هناك حملات في جميع المحافظات للتوعية بخطر الزيادة السكانية، موضحا أن الإسكندرية وبورسعيد ودمياط تسجل معدلات في الإنجاب وهى الأقل فى مصر.

وواصل نائب وزيرة الصحة لشئون السكان قائلا: إن محافظة مطروح تعتبر أكثر محافظات الجمهورية في معدلات الإنجاب، لافتا إلى أن هناك دوافع كثيرة وراء ظاهرة الإنفجار السكاني، مضيفا أن هناك دوافع إنجابية كثيرة تختلف من محافظة لأخري، معقبا: "كل شخص معتقد أنه علي صواب، وأن العيل يأتي برزقه".