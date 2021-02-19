مواطن يلقى مولوتوف على صاحب مخبز بسبب الخلاف على الخبز بالغربية

الغربية عادل ضرة

أصيب صاحب مخبز بحروق بنسبة 20%، على إثر إلقاء مواطن زجاجة مولوتوف حارقة، بسبب الخلاف على الخبز بقرية شنراق مركز السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية شنراق مركز السنطة وإصابة أحد المواطنين بحروق.

انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث المركز بإشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطه وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب مخبز ومواطن بسبب الخلاف على الخبز، على إثر ذلك ألقى الأخير زجاجة مولوتوف حارقة على الأول وإصابته بحروق بنسبة 20٪ وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.