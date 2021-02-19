مصرع طفلة إثر انهيار جدار منزل عليها فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقيت طفلة مصرعها إثر انهيار جدار منزل عليها بمركز ادكو بالبحيرة فى ظروف غامضة.



كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وصول "رشا. إ. ص" 7 سنوات جثة هامدة إلى مستشفى ادكو العام اثر ادعاء انهيار جدار منزل عليها.



وجرى نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة.



فى سياق أخر، لقى شاب مصرعه وأصيبت شقيقته بحالة اختناق بسبب عادم مولد كهرباء بمركز بدر بالبحيرة، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وصول "محمود ح.ع" 17 سنة جثة هامدة و"أسماء ح . ع "21سنه مصابه مقيمين بقرية الكفاح، لمستشفى بدر المركزى إثر تعرضهما لاختناق بسبب عادم مولد كهرباء، وتم إجراء الرعاية الطبية للمصابة، ونقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.