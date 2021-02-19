اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول صحى إيطالى: لقاحنا ضد كورونا يدخل المرحلة الثانية من التجارب

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:20 م
مسئول صحى إيطالى: لقاحنا ضد كورونا يدخل المرحلة الثانية من التجارب لقاح كورونا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة لاتسيو الإيطالية، اليوم الجمعة، أن لقاح (ReiThera) الإيطالي حظي بموافقة وكالة الدواء والمعهد العالي للصحة على البدء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وقال مستشار الشؤون الصحية في المقاطعة، أليسيو داماتو "نأمل أن ننهي المرحلتين الثانية والثالثة بحلول فصل الصيف وبدء الإنتاج في سبتمبر المقبل"، معلنا أن الدراسات التي تم إجراؤها تفيد بامكانية انتاج 100 مليون جرعة من اللقاح في السنة، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

يشار إلى أن شركة (ReiThera) للتكنولوجيا الحيوية المطورة للقاح بالتعاون مع مستشفى سبالانزاني العاصمي للأمراض المعدية، تلقت في وقت سابق تعهدات من الحكومة بالمشاركة بنسبة 30% في رأس مالها من أجل تسريع إنتاج اللقاح المحلي.

 


ايطاليا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة