مسئول صحى إيطالى: لقاحنا ضد كورونا يدخل المرحلة الثانية من التجارب

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة لاتسيو الإيطالية، اليوم الجمعة، أن لقاح (ReiThera) الإيطالي حظي بموافقة وكالة الدواء والمعهد العالي للصحة على البدء في المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وقال مستشار الشؤون الصحية في المقاطعة، أليسيو داماتو "نأمل أن ننهي المرحلتين الثانية والثالثة بحلول فصل الصيف وبدء الإنتاج في سبتمبر المقبل"، معلنا أن الدراسات التي تم إجراؤها تفيد بامكانية انتاج 100 مليون جرعة من اللقاح في السنة، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

يشار إلى أن شركة (ReiThera) للتكنولوجيا الحيوية المطورة للقاح بالتعاون مع مستشفى سبالانزاني العاصمي للأمراض المعدية، تلقت في وقت سابق تعهدات من الحكومة بالمشاركة بنسبة 30% في رأس مالها من أجل تسريع إنتاج اللقاح المحلي.