اليوم السابع
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مديرة المشروع القومى للخلايا الشمسية توضح أهمية العزل الحرارى للمنازل

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:53 م
مديرة المشروع القومى للخلايا الشمسية توضح أهمية العزل الحرارى للمنازل الدكتورة هند فروح
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة هند فروح مدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، إن معظم المواطنين يبنون بنظام النصف طوبة لتوفير نفقات البناء، ولا يوجد عزل حرارى فى أعلف الأحيان، مضيفة أن تكلفة العزل الحرارى لا يتعدى من 3-5% من إجمالى تكلفة البناء ويوفر 40% من استهلاك الكهرباء، سواء فى التدفئية أو التبريد.

وأضافت، خلال مداخلة لبرنامج "مصر تستطيع" عبر قناة "dmc" تقديم الإعلامى أحمد فايق، أن هناك أساليب جديدة فى العزل وإنتاج الكهرباء، وهو استخدام الألواح الشمسية، لافتا إلى أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء أصدر بنود العزل الحرارى بمواصقفاتها وكود كفاءة الطاقة.

وتابعت، أن شرائط السيلكون والمطاط أفضل أساليب عزل النواذ القائمة بالفعل وأى تكلفة سيتم توفيرها خلال عائد من الفواتير، مضيفة أنه لا توجد حلول رخيصة لعزل الأرضيات بعد تركيب السيراميك، وعزل الحوائط والنوافذ يغنى عن عزل الأرضيات، مؤكدة أن العزل ليس للحرارة والماء فقط، ولكن يوجد مواد لعزل الصوت أيضًا وحل شكوى الجيران من صوت الأطفال.


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