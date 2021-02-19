محافظ بورسعيد: تطوير شارع عبد الرحمن شكرى ومنطقة الـ58 عمارة بالضواحى

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن تواصل أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى بنطاق حى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد.

وأكد الغضبان، أنه جارى رفع كفاءة الشارع بالتوازى مع أعمال التطوير التى تشهدها الشوارع المحيطة بالميناء البرى الجديد بحى الضواحى لتحقيق منظومة طرق مطورة على أعلى درجة من الكفاءة تتماشى مع المشروع القومى "الميناء البرى الجديد" لتسهيل حركة السيارات والمواطنين من وإلى الميناء البرى وباعتبار أن هذه المنطقة ستصبح امتدادا لمحور 30 يونيو وواجهة بورسعيد أمام الزائرين .

وفى نفس السياق، أكد محافظ بورسعيد على بدء أعمال تطوير طرق منطقة 58 عمارة، فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بالمناطق السكنية بحى الضواحى وبالتوازى مع أعمال التطوير التى تتم بمختلف الأحياء، لافتا إلى أن بورسعيد تشهد طفرة حقيقية على كافة المستويات لخدمة المواطنين.