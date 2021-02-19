مايك بنس: هبوط مركبة ناسا على المريخ يوم عظيم آخر للقيادة الأمريكية بالفضاء

كتب محمد شعلان

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، أن هبوط مركبة الفضاء (برسيفيرانس) على سطح المريخ، وتجاوزها بنجاح مرحلة هبوط محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أنه يوم عظيم للقيادة الامريكية في الفضاء وعلى الكوكب الأحمر،لافتا أن هذه الانجازات وتوالى النجاحات فى كوكب المريخ ستساعد في حل الغاز الفضاء في المستقبل.

Congratulations to the incredible team at @NASA for the successful landing of the @NASAPersevere rover on Mars! Perseverance will help us continue to unlock the mysteries of space and one day land Americans on the Red Planet! Another Great day for American leadership in Space! 🇺🇸 https://t.co/ez0phmfF9r — Mike Pence (@Mike_Pence) February 18, 2021

ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، رسالة تهنئة لوكالة ناسا على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "تهانينا للفريق الرائع في ناسا من أجل الهبوط الناجح على المريخ، ستساعدنا المثابرة على الاستمرار في حل ألغاز الفضاء وهبوط الأمريكيين يومًا ما على الكوكب الأحمر! يوم عظيم آخر للقيادة الأمريكية في الفضاء".

واخترقت مركبة الفضاء (برسيفيرانس) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الغلاف الجوي للمريخ امس الخميس، وهبطت بسلام على سطح حفرة شاسعة ، في أول محطة لها بحثا عن علامات على حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.

وهلل مديرو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، والواقع قرب لوس انجليس فرحين مع وصول إشارات لاسلكية تؤكد نجاة المركبة الجوالة، التي تضم ست إطارات، من عملية هبوط محفوفة بالمخاطر ووصولها إلى هدفها في حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

وبدءًا من الصيف ، سيحاول Perseverance جمع 30 عينة من الصخور والتربة ، ليتم إرسالها إلى الأرض في وقت ما في ثلاثينيات القرن الحالي لتحليلها في المختبر.

وقالت كاتي ستاك مورجان ، عالمة الجيولوجيا في وكالة ناسا: "إن مسألة ما إذا كانت هناك حياة خارج الأرض هي أحد الأسئلة الأساسية التي يمكننا طرحها".

ويأمل العلماء في العثور على بصمات حيوية مدمجة في عينات من الرواسب القديمة التي صممت Perseverance لاستخراجها من صخور المريخ لتحليلها مرة أخرى على الأرض - وهي أول عينات من هذا القبيل جمعتها البشرية من كوكب آخر.

وتتضمن حمولة Perseverance أيضًا مشاريع إيضاحية يمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للمريخ ، بما في ذلك جهاز لتحويل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ إلى أكسجين نقي.