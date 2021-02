مايك بنس: هبوط مركبة ناسا على المريخ يوم عظيم آخر للقيادة الأمريكية بالفضاء

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، أن هبوط مركبة الفضاء (برسيفيرانس) على سطح المريخ، وتجاوزها بنجاح مرحلة هبوط محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أنه يوم عظيم للقيادة الامريكية في الفضاء وعلى الكوكب الأحمر،لافتا أن هذه الانجازات وتوالى النجاحات فى كوكب المريخ ستساعد في حل الغاز الفضاء في المستقبل.

Congratulations to the incredible team at @NASA for the successful landing of the @NASAPersevere rover on Mars! Perseverance will help us continue to unlock the mysteries of space and one day land Americans on the Red Planet! Another Great day for American leadership in Space! 🇺🇸 https://t.co/ez0phmfF9r