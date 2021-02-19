اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بنس: هبوط مركبة ناسا على المريخ يوم عظيم آخر للقيادة الأمريكية بالفضاء

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:51 ص
مايك بنس: هبوط مركبة ناسا على المريخ يوم عظيم آخر للقيادة الأمريكية بالفضاء مايك بنس
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، أن هبوط مركبة الفضاء (برسيفيرانس) على سطح المريخ، وتجاوزها بنجاح مرحلة هبوط محفوفة بالمخاطر، مؤكدا أنه يوم عظيم للقيادة الامريكية في الفضاء وعلى الكوكب الأحمر،لافتا أن هذه الانجازات وتوالى النجاحات فى كوكب المريخ ستساعد في حل الغاز الفضاء في المستقبل.

ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، رسالة تهنئة لوكالة ناسا على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "تهانينا للفريق الرائع في ناسا من أجل الهبوط الناجح على المريخ، ستساعدنا المثابرة على الاستمرار في حل ألغاز الفضاء وهبوط الأمريكيين يومًا ما على الكوكب الأحمر! يوم عظيم آخر للقيادة الأمريكية في الفضاء".

 

واخترقت مركبة الفضاء (برسيفيرانس) التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الغلاف الجوي للمريخ امس الخميس، وهبطت بسلام على سطح حفرة شاسعة ، في أول محطة لها بحثا عن علامات على حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.

 

وهلل مديرو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، والواقع قرب لوس انجليس فرحين مع وصول إشارات لاسلكية تؤكد نجاة المركبة الجوالة، التي تضم ست إطارات، من عملية هبوط محفوفة بالمخاطر ووصولها إلى هدفها في حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

 

وبدءًا من الصيف ، سيحاول Perseverance جمع 30 عينة من الصخور والتربة ، ليتم إرسالها إلى الأرض في وقت ما في ثلاثينيات القرن الحالي لتحليلها في المختبر.

 

وقالت كاتي ستاك مورجان ، عالمة الجيولوجيا في وكالة ناسا: "إن مسألة ما إذا كانت هناك حياة خارج الأرض هي أحد الأسئلة الأساسية التي يمكننا طرحها".

 

ويأمل العلماء في العثور على بصمات حيوية مدمجة في عينات من الرواسب القديمة التي صممت Perseverance لاستخراجها من صخور المريخ لتحليلها مرة أخرى على الأرض - وهي أول عينات من هذا القبيل جمعتها البشرية من كوكب آخر.

 

وتتضمن حمولة Perseverance أيضًا مشاريع إيضاحية يمكن أن تساعد في تمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للمريخ ، بما في ذلك جهاز لتحويل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للمريخ إلى أكسجين نقي.


مايك بنس

وكالة ناسا

كوكب المريخ

الكوكب الاحمر

المريخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة