كيف تحصل على محل وتمويل يصل لـ20 ألف بدون فوائد بعد إعلان جهاز تشغيل الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة عن توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين ويتم تمويل المشروعات بها.

ويعرض "اليوم السابع" شروط وأماكن الحصول على المحال والتمويل.

- المحال بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف

- يمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه

- التمويل فى شكل بضائع وليست سيولة

- يتم السداد على 3 سنوات بدون فوائد.

شروط الحصول عليها:

- السن من 21 سنة حتى 40 سنة

- موقف التجنيد للذكور

- المؤهل لا يقل عن دبلوم أو ما يعادلها

- عدم الحصول على وظيفة

- ضامن حكومى للقرض

- عرض أسعار مختوم

- سجل تجارى وبطاقة ضريبية

- يتم تقديم الطلبات بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة

- يتم استكمال الأوراق بمقر جهاز تشغيل الشباب ب 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى.