اليوم السابع
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كيف تحصل على محل وتمويل يصل لـ20 ألف بدون فوائد بعد إعلان جهاز تشغيل الجيزة

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:30 ص
كيف تحصل على محل وتمويل يصل لـ20 ألف بدون فوائد بعد إعلان جهاز تشغيل الجيزة محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن جهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة عن توافر محال خالية بعدة مناطق متاحة لشباب الخريجين ويتم تمويل المشروعات بها.
 

ويعرض "اليوم السابع" شروط وأماكن الحصول على المحال والتمويل.

 
- المحال بمراكز الواحات ومنشأة القناطر والصف
 
- يمول الجهاز مشروعات الشباب بتلك المحال بمبالغ تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه
 
- التمويل فى شكل بضائع وليست سيولة
 
- يتم السداد على 3 سنوات بدون فوائد.
 

شروط الحصول عليها:

- السن من 21 سنة حتى 40 سنة
 
- موقف التجنيد للذكور
 
- المؤهل لا يقل عن دبلوم أو ما يعادلها
 
- عدم الحصول على وظيفة
 
- ضامن حكومى للقرض
 
- عرض أسعار مختوم 
 
- سجل تجارى وبطاقة ضريبية
 
- يتم تقديم الطلبات بمركز خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة
 
- يتم استكمال الأوراق بمقر جهاز تشغيل الشباب ب 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى.
 

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