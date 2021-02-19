اليوم السابع
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فنان أقصرى يحصد جائزة أفضل ممثل أول بالجمهورية بمسابقة فرق هواة المسرح.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:00 م
فنان أقصرى يحصد جائزة أفضل ممثل أول بالجمهورية بمسابقة فرق هواة المسرح.. صور تكريم أفضل ممثل أول بالجمهورية بمسابقة فرق هواة المسرح
الأقصر – أحمد مرعى

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حصد الفنان الشاب الأقصرى أحمد عبد الجواد أنور، جائزة أفضل ممثل أول على مستوى الجمهورية فى مسابقة فرق هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب بالمديريات، وذلك عن دوره فى عرض "حلقة ذكر" والذي قدمه بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، والفنان هاني مهنا والمداح محمود التهامي.

وتم تقديم شهادة تقدير للفنان الأقصرى المتميز أحمد عبد الجواد أنور ابن محافظة الأقصر، ممثلاً لمركز شباب البعيرات التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وذلك لحصوله على أفضل ممثل أول فى المسابقة عن مسرحية حلقة ذكر للمؤلف محمود الهواري والمخرج أحمد يوسف الجمل والتابعة لمركز شباب البعيرات بالأقصر، حيث تسلم الفنان الأقصرى شهادة التقدير والتكريم من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والفنان هاني مهنا والمداح محمود التهامي، ولجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمود الحديني والفنانة فاطمة محمد علي والفنان عادل حسان.

وتحدث الفنان الأقصرى أحمد عبد الجواد أنور لـ"اليوم السابع" بعد حصوله على الجائزة قائلاً: "أنا بشكر كل واحد باركلي وجائزتي الحقيقة هو دعمكم الدائم وتشجيعكم ليا، وأنا لما عملت كده حبيبت أوصل رسالة لكل واحد بيسعي ويجتهد أنه يصبر، مكنتش صدفة ولا كانت علشان اعمل شو ولا الفت الأنظار، أنك تكون الأول دي مش صعبة ولا مستحيل احنا بنصعب كل حاجة على نفسنا أهم حاجة أنك تكون راضى على الي أنت بتعمله، وأعلم تماما لو مصنعتش لنفسك طريق مممنهج ومرسوم بلاش تمشي الطريق أحسن، كون لنفسك حافز وأمتع الآخرين بنجاحك واستمتع معهم".

الفنان الأقصرى مع الشيخ محمود التهامى
الفنان الأقصرى مع الشيخ محمود التهامى

 

الفنان الأقصرى مع مخرج العرض بعد تكريمه
الفنان الأقصرى مع مخرج العرض بعد تكريمه

 

الفنان الشاب الأقصرى أحمد عبد الجواد أنور
الفنان الشاب الأقصرى أحمد عبد الجواد أنور

 

تكريم أفضل ممثل أول بالجمهورية بمسابقة فرق هواه المسرح لأعضاء مراكز الشباب
تكريم أفضل ممثل أول بالجمهورية بمسابقة فرق هواه المسرح لأعضاء مراكز الشباب

 

فنان أقصرى يحصد جائزة أفضل ممثل أول بالجمهورية
فنان أقصرى يحصد جائزة أفضل ممثل أول بالجمهورية

 


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