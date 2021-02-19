فحص وعلاج 3791 حالة فى قوافل طبية بـ 3 محافظات.. صور

المحافظات حسن عبدالغفار – هانى فتحى - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية نجع عزوز بمركز دشنا يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.

أوضح الداودى، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1185حالة بواقع ( 823 باطنة - 293 رمد - 264 أطفال - 164 جلدية - 78 أطفال - 58 جراحة ) بالإضافة الى إجراء فحوصات معملية لعدد 115 حالة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تسعى الى التوسع فى تنظم القوافل الطبية فى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها، لافتا إلى أن هذا الأسبوع تم تنظيم 3 قوافل طبية بقرى ( بئر عنبر - الرماش - نجع عزوز ) تم خلالها الكشف على 5130 حالة فى العديد من التخصصات الطبية.

وفى محافظة المنيا قال المحافظ اللواء أسامة القاضي إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية دلجا، بمركز ديرمواس، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية دلجا، وذلك خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1506 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي 281 حالة جراحة و 380 حالة اطفال و301 باطنة و97 قلب و 171 جلدية و85 نساء و 65تنظيم اسرة و 126اسنان، الى جانب عمل 92 تحاليل مختلفة وعمل 68 حالات موجات صوتيه، و 4عمل اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 155 متردد وتم خلع اسنان لـ 17 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 28 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 73 متردد، كما تم استخدام 9عيادات متنقلة.

وفى بنى سويف، أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية منشأة أبو مليح مركز سمسطا على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 8 عيادات فى تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة) وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1178 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان - معمل دم 95 - معمل طفيليات 37 - حالات الأشعة 23- استصدار 11 قرار نفقة دولة - تحويل 18 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 61 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 113 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور- الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، و الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.