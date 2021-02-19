غلق 11 منشأة لإدارتها بدون ترخيص فى بنى سويف.. صور

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب ، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحربقيادة الدكتور بسام رونز،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الفشن ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

وقامت الحملة بالمرور علي 20 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة ومراكز علاج طبيعي وبصريات، والذي أسفر عن ضبط 11 منشأة تدار بدون ترخيص، وأخرى جار السير في إجراءات ترخيصها ، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاستصدار قرارات بغلق غير المرخص منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال، وذلك بمشاركة والدكتور عبدالله الدكش و الدكتور رجب فتح الله بإدارة العلاج الحر.