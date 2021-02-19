اليوم السابع
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عضو بالأعلى للشئون الإسلامية يؤكد تصدى وعى المصريين لشائعات الجماعة الإرهابية

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:06 م
عضو بالأعلى للشئون الإسلامية يؤكد تصدى وعى المصريين لشائعات الجماعة الإرهابية الدكتور عبد الغنى هندى
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجماعات الإرهابية تروج دائما وأبدا للأباطيل التي تتحدث عن الدين، وأن هناك أمورا تتعلق بشائعات بأن الدولة ضد الدين، فهم يصورون أنفسهم على أنهم هم الدين، فكل من يخالفهم فهو مخالف للدين، موجهًا سؤالا لتلك الجماعات والمنابر المسمومة ماذا قدمتم خلال العام الأسود الذى حكمتم فيه للدين؟! فلم يفعلوا سوى الأخونة وإهانة رموز الدين، مثلما قاموا بإهانة شيخ الأزهر في جامعة القاهرة عندما لم يجد كرسيا يجلس عليه.

وتابع هندى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبوزيد، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا ينظرون إلا إلى مصلحتهم فقط، مشيرا إلى أن وعى الشعب المصرى سيقف أمامهم، مؤكدا أن المسئول العادى يعلم جيدا أهمية الدين في حياة الناس، وهو كالماء والهواء بالنسبة لهم، ولكن ما تتحدث به الجماعة الإخوانية هو الكذب الصريح.
 
من جانب أخر، كان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أكد أننا في هذه الفترة في أمس الحاجة لترسيخ القيم وبناء الشخصية، مشيرا إلى أن هناك كتابا اسمه القيم واحترام الآخر، ويتضمن قيم سماوية، مشددا على أن ذلك الكتاب متاح، وكتاب التربية الدينية موجود أيضا، والهدف منها ترسيخ القيم التي يحتاجها المجتمع.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "البعض تحدث عن كتاب القيم واحترام الآخر، وقال إنه مرتبط بإلغاء كتب التربية الدينية، ولكن ذلك غير صحيح على الإطلاق، وما تم تداوله من شائعات لا علاقة لها بالصحة".

وقال: "نستعد لأداء الامتحانات، وصدر كتاب دوري أن يقوم مدير المديرية والمحافظ بتنظيم عودة المعلمين استعدادا للامتحانات، مع مراعاة جائحة فيروس كورونا وهناك تعليمات جرى إصدارها للمدارس خاصة بالامتحانات وعلى القائمين على الامتحانات الالتزام بها".
 

برنامج الحقيقة

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الجماعات الارهابية

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