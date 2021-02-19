ضخ المياه بمناطق مختلفة بالغردقة اليوم بدلا من الغد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، عن تغيير فى مواعيد ضخ المياه بمناطق مختلفة بمدينة الغردقة، حيث أكدت على ضخ المياه اليوم لمنطقة الصوب الزراعية بدلا من الغد .

كما أكدت مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، فى بيان لها، عن ضخ المياه اليوم أيضا لمنطقة أبو عشرة بدلا من الغد، مؤكده على أن ذلك إجراء استثنائى وستعود عملية ضخ المياه فى مواعيدها مرة اخرى.

وتابعت الشركة أنه سيتم ضخ المياه لمنطقة الصوب الزراعية اليوم الساعة 3 عصرا، ومنطقة أبو عشرة اليوم فى تمام الساعة الرابعة عصرا.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية المدمجه طاقة 700 م٣/يوم بمدينة مرسى علم لخدمة 1080 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه بتمويل من محافظة البحر الأحمر.

وأكدت الشركة أن سوق يتم استخدام المياة المعالجة من المحطة فى رى المساحات الخضراء بمدينة مرسى علم، وجارى دراسة وتصميم مشروع الصرف الصحى المتكامل بمعرفة هيئة الإنتاج الحربى وباشراف وتمويل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.