ضبط 473 عبوة دواء بيطرى مخالف فى حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية بالزقازيق

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات ، بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق لضبط الأدوية والعيادات المخالفة ، أسفرت عن ضـبط 473 عبوة لـ "10 أصناف" دواء بيطري مخالف" محظور تداولها بيطريا – مجهول المصدر"، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .
وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية ، ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .. قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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