ضبط 473 عبوة دواء بيطرى مخالف فى حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت إدارة الخدمات ، بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق لضبط الأدوية والعيادات المخالفة ، أسفرت عن ضـبط 473 عبوة لـ "10 أصناف" دواء بيطري مخالف" محظور تداولها بيطريا – مجهول المصدر"، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .