ضبط 1000 عبوة حلاوة طحينية خلال حملة لصحة القليوبية بمصنع ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بالاشتراك مع مكتب أغذيه بنها، بشن حملة مكبرة تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور خالد عبد الغنى، ومدير عام الطب الوقائى الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، على المصانع والأسواق للتأكد من جودة المنتجات المعروضة على جمهور المستلكين.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أن الحلة جاءت بعد ورود معلومات تفيد بوجود مصنع حلاوة يقوم بإضافة ثانى أكسيد التيتانيوم الغير مصرح بها للحلاوة، وهو ما يمثل خطرا على صحة جمهور المستهلكين، ويمثل غشا بالمواد الغئاية المعروضة بالأسوق.

وتمكنت الحملة من ضبط 1000 عبوة حلاوة طحينية بلدي تزن طن تقريبا،كما تلاحظ عدم وجود شهادات صحية للعاملين والمكان غير مستوفي للاشتراطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وعرض محضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف، وجاءت الحملة تحت إشراف سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وعادل بيومي مراقب الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذية أشرف فهيم، ومحمد السيد عبد الجواد.

جانب من الحملة