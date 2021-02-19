صور.. إفتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 5.5 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة بمركزى ايتاى البارود والرحمانية بتكلفة 5مليون و500 الف جنيه، وأكد الشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ خطة الوزارة فى انشاء وتطوير المساجد بكافة مناطق المحافظة .

وأضاف أنه المشروعات الجديدة تضمنت افتتاح مسجد التوحيد بقرية الآنشا مركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 200 متر بتكلفة إنشائية مليون جنيه، وكذلك افتتاح مسجد البحري أبو جبران بقرية أبو جبران مركز الرحمانية والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 375متر بتكلفة 3 مليون جنيه .

بالإضافة إلى افتتاح مسجد عبد الرحمن الديب بقرية النبيرة مركز إيتاى البارود المقام بالجهود الذاتية على مساحة 300 متر بتكلفة 1 مليون و 500 ألف جنيه.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشار إلى أهمية الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

يذكر أن خطب الجمعة بالمساجد جاءت تحت عنوان "تنظيم النسل قضية الاخذ بالأسباب الشرعية".

وتناولت خطبة الجمعة أهمية وضرورة تنظيم النسل الذي يعد في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم "اعقلها وتوكل" فقد خلق الله عز وجل الإنسان لغاية كبری، ورسالة سامية، وطلب منه عمارة الأرض، والإصلاح فيها.

وأوضحت خطبة الجمعة أن الشريعة الإسلامية أولت إعداد الإنسان عناية خاصة، بداية من تكوين الأسرة وإن قضية تنظيم النسل لون من ألوان وفاء الوالدين بحقوق أبنائهم، فكل رب أسرة مسئول عن أبنائه، في التربية القويمة، والتعليم الصحیح، والتنشئة السوية ليكون عضوا نافعا لدينه، ووطنه و أن الأمم التي تحسن تعليم أبنائها، وإعدادهم ، وتأهليهم، أم تتقدم، وترتقي، فالعبرة ليست بالكثرة العددية؛ وإنما بالصلاح، والنفع.



افتتاح مساجد بالبحيرة



افتتاح مساجد بالبحيرة



افتتاح مساجد بالبحيرة