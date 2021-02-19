صحة الدقهلية: تعافى 3750 مصابا بفيروس كورونا فى العزل المنزلى

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني، حيث تم متابعة حوالي 4150 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة ، وخروج تحسن وشفاء لعدد 3750 حالة ، وتم تحويل عدد 200 حالة للمستشفيات، حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم توزيع 350 جهاز قياس الأكسجين.
كما تقدم "مكى"، بالشكر للفرق الطبية على إستمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.
وناشد "مكي"، المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد وارتداء الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.
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