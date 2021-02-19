صحة الدقهلية: تعافى 3750 مصابا بفيروس كورونا فى العزل المنزلى

كما تقدم "مكى"، بالشكر للفرق الطبية على إستمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.

وناشد "مكي"، المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد وارتداء الماسك وخاصة في الاماكن العامة وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.