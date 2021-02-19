رويترز: لاجئ يقتل مسئولا فرنسيا طعنا بعد رفض طلبه الجوء فى مدينة باو

قالت وكالة رويترز نقلا عن التليفزيون الفرنسى، إن لاجئا سودانيا قتل مسئولا فرنسيا طعنا بعد رفض طلبه للجوء في مدينة باو.
رويترز: لاجئ يقتل مسئولا فرنسيا طعنا بعد رفض طلبه الجوء فى مدينة باوالجمعة، 19 فبراير 2021 04:42 م
الشرطة الفرنسية - أرشيفية
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