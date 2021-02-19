اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 04:49 م
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رويترز: لاجئ يقتل مسئولا فرنسيا طعنا بعد رفض طلبه الجوء فى مدينة باو

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:42 م
رويترز: لاجئ يقتل مسئولا فرنسيا طعنا بعد رفض طلبه الجوء فى مدينة باو الشرطة الفرنسية - أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة رويترز نقلا عن التليفزيون الفرنسى، إن لاجئا سودانيا قتل مسئولا فرنسيا طعنا بعد رفض طلبه للجوء في مدينة باو.
 

فرنسا

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باو

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