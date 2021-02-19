رفع مقطورة محملة بالبنزين والسولار بعد انقلابها على طريق المحلة طنطا

الغربية مصطفى عادل

انتهى رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من رفع سيارة نقل تحمل مواد بترولية والتي انقلبت على جانب طريق المحلة طنطا بالقرب من مدخل مدينة طنطا، وسقوط الكابينة في الترعة، بعد تصادمها بسيارتين ملاكي، حيث تم الاستعانة بأوناش عملاقة وسيارات فنطاس، وتم تفريغ الحمولة في السيارات بحذر شديد، ثم بعد ذلك تم رفع المقطورة من على الطريق وسحب الكابينة من الترعة.

كان "اليوم السابع" قد قدم تغطية خاصة حول حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبنزين والسولار، تابعة لشركة التعاون البترولية بعد اصطدمها بسيارتين ملاكى على طريق المحلة طنطا قبل مدخل طنطا، وتفريغ حمولتها على الطريق بعد سقوط كبينة السيارة في الترعة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وهم عبد العزيز عبد الله عبد العزيز 42 سنة السنبلاوين جروح في فروة الرأس واشتباه كسر بالساقين كدمات متفرقة بالجسم، سهام عبد الرحمن أبو زيد 40 سنة، الرجدية اشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى أسفل العين اليمني 5 سم، ياسر حسن محمد خليل 40 سنة طنطا توفى أثناء النقل، محمد عبده المتولي دياب 35 سنة الهياتم اشتباه كسربالساق اليمنى، سماح سيد أحمد عبد الفتاح 39 سنة طنطا اشتباه نزيف بالمخ سحجات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم واشتباك كسر بالحوض، أسماء صديق منصور 30 سنة الهياتم اشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه نزيف بالبطن.

ووقع حادث انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بإحدى ترع طريق المحلة - طنطا بمحافظة الغربية، بعد تصادمها بسيارتين ملاكى وتروسيكل، وأدى الى إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مرور مركز طنطا، يفيد بانقلاب سيارة نقل داخل إحدى الترع، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول المكان للتعامل مع المواد البترولية المسكوبة خشية اشتعالها.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق ومعرفة أسباب الحادث وكيفية وقوعه.