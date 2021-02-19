اليوم السابع
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رئيس وزراء بريطانيا: أمريكا عادت لقيادة العالم الحر

الجمعة، 19 فبراير 2021 08:56 م
رئيس وزراء بريطانيا: أمريكا عادت لقيادة العالم الحر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن (رويترز)

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى قيادة العالم الحر بخطوة رائعة ساعدت الغرب على الاتحاد.

 

وقال جونسون فى مؤتمر ميونيخ للأمن "كما رأيتم وسمعتهم آنفا، أمريكا تعود بشكل كامل إلى قيادة العالم الحر وهذا أمر رائع"، وذلك فى إشارة إلى كلمة الرئيس الأمريكى فى وقت سابق اليوم الجمعة.

 

وأضاف قائلا "وصل  الظلام إلى مستوى مبالغ فيه. ونحن نطوى صفحة وتتجمع الدول التى نطلق عليها اسم الغرب وتوحد مجددا قواها وخبراتها الهائلة".

 

 


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