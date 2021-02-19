خير "المنسى" لا ينقطع .. شقيق الشهيد يعلن إنشاء مؤسسة خيرية بإسمه.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا، مع المهندس محمد المنسى شقيق الشهيد أحمد المنسى، بعدما أعلنت أسرة الشهيد، لعرض تفاصيل إنشاء أول مؤسسة خيرية تحمل اسم الشهيد لخدمة أهالى مدينة العاشر من رمضان والمحافظات الأخرى.

وقال المهندس محمد المنسى شقيق الشهيد، لـ"اليوم السابع" إن المشروع جاءت فكرته منذ استشهاده وبدأنا فى إجراءات التخصيص، ذلك على مساحة أكثر من 6400 متر مخصصة فى الحى الثالث، تضمن مسجدا يسع 8000 مصلى ومركز طبى بأسعار رمزية وآخر ثقافى تنورى، مضيفا أن المركز الثقافى ستضمن بكل ما يختص بالتوعية والتنمية للأطفال والشباب.

وأكد شقيق الشهيد، أنه انتهت أعمال الأساسات الخرسانية، للمؤسسة وجارى استكمال باقى الإنشاءات.

العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، ولد عام 1977م، فى مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية عمل كضابط بوحدات الصاعقة وخدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة، والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم «SEAL» عام 2001 ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، حصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية دورة أركان حرب من كلية القادة والأركان عام 2013، وتولى قيادة الكتيبة «103» صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامى حسنين الذى استشهد فى شهر أكتوبر عام 2016



المؤسسة الخيرية







المؤسسة







أول مؤسسة خيرية تحمل اسم الشهيد المنسى







محمد المنسى شقيق الشهيد احمد المنسى







محمد المنسى شقيق الشهيد المنسى





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