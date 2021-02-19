حكاية طالب قناوى يتحدث من بطنه ويطوع موهبته لتعليم الأطفال.. فيديو

قنا صابر سعيد

لم يكن الأمر سهلا لكنه أصر على تعلم ما شاهده عبر مشاهدة فيديوهات التحدث من البطن وظل يردد ما تعلمه عبر مرآة المنزل حتى وجد انتقاد فى بداية الأمر عما يقوم به ولكنه استمر واستطاع التحدث من بطنه ليصبح أول قنائى ينجح فى ذلك ويطوع موهبته لتعليم الأطفال الصغار.

أجري "اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع الطالب الحسن عدلي، طالب الشريعة بقنا، للتحدث عن موهبته وكيفية الوصول إلى مراحل متقدمة استطاع خلالها التحدث من بطنه عبر الحديث مع عرائسه التي ترافقه في كل مكان.

قال الحسن عدلي، إن تجربته مع التحدث الباطني بدأت عندما شاهد أحد الفيديوهات لأبانوب فيلكس منذ 6 أشهر ومن وقتها بدأ في تعلم التحدث من البطن وإيجادته في تلك المدة، ورغم استغراب والديه في البداية إلا أنه استمر في التعلم واستطاع التحدث دون فتح الفم في مدة لا تتجاوز الثلاث أيام.

وأشار الطالب الحسن عدلي، إلى أنه طوع موهبته لتعليم الأطفال الصغار القراءة والكتابة وشرح الدروس عن طريق الشخصيات الكرتونية التي يستطيع التحدث من خلالها للأطفال الذين يعشقون هذا النوع من التعلم.