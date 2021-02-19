اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سائقى التوك توك بالمطرية 4 أيام

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:31 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سائقى التوك توك بالمطرية 4 أيام كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المطرية، حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق،  تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم استغاث بهم (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وقرر أنه حال سيره بالمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه استوقفه (ثلاثة  أشخاص )، وطلبوا منه توصيلهم لمحل البلاغ، وفور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم والاستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عنه ولاذوا بالفرار .

 

وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنت من ضبطهم حال استقلالهم مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبحوزتهم (عدد  2 سلاح أبيض ) المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


اخبار الحوادث

امن القاهرة

المطرية

وزارة الداخلية

سرقة الدراجات النارية

قسم شرطة حلوان

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