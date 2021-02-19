تشميع وغلق 29 عيادة ومركزا طبيا فى كفر سعد بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

وجه الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إدارة العلاج الحر بالمرور على المنشآت الصحية الموجودة بمركز ومدينة كفر سعد، وذلك على مدار 3 أيام، وتم المرور على عدد إجمالى 60 منشأة طبية من مستشفى خاص لمراكز طبية لعيادات خاصة ومعامل ومراكز أشعة ومراكز بصريات يصاحبه لجنة مكونة من إدارة الصيدلة وإدارة الجودة ومكافحة العدوى.

وتم تشميع عدد 4 منشآت لعدم وجود ترخيص ووجود الكثير من المخالفات كذلك تم إصدار عدد 25 غلقا إداريا لبعض العيادات والمراكز التى وجد بها العديد من المخالفات، والتى لا تلتزم بتطبيق إجراءات مكافحة ومعايير الجودة وتم إصدار إنذار بالغلق لبعض المنشآت لتلافي السلبيات المتواجدة فى خلال مدة زمنية محددة وإعادة المرور من خلال إدارة العلاج الحر للتأكد من تلافي السلبيات.

يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية الصحة بدمياط وتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وتعليمات محافظ دمياط الدكتورة منال عوض بتكثيف المرور على المنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.



المضبوطات



تشميع وغلق 29 عيادة ومركزا طبيا فى كفر سعد بدمياط