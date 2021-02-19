تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفر الشيخ..صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 120 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، والمستهدف من الحملة تحصين وترقيم 150 ألف رأس ماشية، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطرى بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.

وأضاف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، ما زالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فى كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبد اللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت حكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومى ورش السيارات المارة والأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.



استمرار تحصين الماشية



تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية



تحصين الماشية



ترقيم الماشية



ترقيم الماشيىة بكفر الشيخ