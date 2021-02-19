اليوم السابع
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بدء توصيل الغاز الطبيعى لقرية نهطاى فى زفتى بالغربية ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:00 ص
بدء توصيل الغاز الطبيعى لقرية نهطاى فى زفتى بالغربية ضمن "حياة كريمة" المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتي
الغربية محمد طارق

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قال المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه تم البدء الفعلي في أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي لقرية نهطاى والقرى والعزب التابعة لها كمرحلة أولى ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء الفعلي في العمل على تطوير جميع القرى وعددهم 54 قرية و88 تابع لها، حيث تم الاتفاق مع الشركات على سرعة البدء في الاعمال واحتياجات القرى من تطوير مراكز شباب ووحدات صحية.

وأوضح أنه يوجد لجنة مشكلة من ديوان محافظة الغربية برئاسة نجوي العشيري سكرتير مساعد المحافظة، لمتابعة أعمال المبادرة، وكذلك الدكتورة زينب سامي منسق عام المبادرة بالمحافظة.

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

زفتي

محافظ الغربية

اخبار مصرية

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