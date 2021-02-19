انجيلا ميركل تتعرض لموقف طريف فى البرلمان بسبب نسيان كمامتها.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعرضت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إلى موقف طريف رصدته الكاميرات داخل البرلمان الألماني، وتداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث نست ميركل أن ترتدى كمامتها عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول وباء كورونا، فبعد أن أدت كلمتها عادت إلى مقعدها ونسيت أن تأخذ الكمامة لتعود سريعا إلى منصة المتحدث للحصول على كمامتها.

Angela Merkel somos todos pic.twitter.com/Ti8TdyEiv6 — Marta Domínguez (@1Eme_) February 17, 2021

والتقطت الكاميرات لحظة انتباه ميركل إلى نسيان كمامتها وتحركها سريعا بشكل طريف، حيث أنه أثناء عودتها إلى مقعدها، سارع كثيرون داخل البرلمان قبل أيام إلى تنبيهها بأنها نسيت قناعها عند مكتب المتحدث، فتداركت المستشارة الأمر وهرولت مسرعة لالتقاطه.



ميركل ترتدى الكمامة



انجيلا ميركل تنسى الكمامة

وارتدت انجيلا ميركل الكمامة، وظهر ابتسامة عريضة على وجهها بعد نسيانها ارتداء الكمامة، وجاءت تلك الواقعة بعد خطاب دام 22 دقيقة دافعت فيه ميركل عن سجلها في مكافحة وباء كورونا، وأكدت ضرورة فعل كل ما هو جاد للسيطرة على الموجة الجديدة من الفيروس، وفق ما نقلت وكالة سبوتينك.

ودعا البرلمان الألمانى، بضرورة تطعيم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، ضد فيروس كورونا، من أجل تعزيز ثقة المواطنين فى التطعيمات، وفى نفس الوقت، معاقبة الأشخاص الذي يسعون للحصول على أسبقية في اللقاح، وهم ليس ضمن الفئات التي تحظى بالأولوية القصوى.

واقترح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا، أن يتلقى الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بشكل سريع من أجل تعزيز ثقة المواطنين فى التطعيمات.

وقال ميشائل تويرير لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من المؤكد أنها ستكون إشارة قوية، إذا تمّ تطعيم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الاتحادي فرانك- فالتر شتاينماير قريبا علنا، وسيسهم ذلك في بناء الثقة".