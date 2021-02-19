المفتى: من ينتهج سياسة الكذب والتزوير تجاه الوطن ينتهج "سياسة الهدم"

ماجد تمراز

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الإنجاز نتيجة أو ثمرة لفترة طويلة من التعب وبذل الجهد، والتخطيط من أهم عوامل الإنجاز، وهو ما تفعله الدولة، مشيرا إلى أن قضية التخطيط لإنتاج منتج من أهم القضايا، ولا يمكن أن يجرى عمل أو يُنجز قبل وضع تخطيط له، لذلك وجدنا الدولة تضع خططا طويلة المدى مثل خطة 2030 كمثال.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" الذي يذاع على قناة "صدى البلد": "بالنسبة للشخص الذي يرفض الرشوة في المصالح الحكومية وغيرها، والشخص الذي يجتهد ويجد في عمله، نجد أن السبب في ذلك هى الرقابة الذاتية عند الإنسان وضميره وأخلاقه، والرشوة من الكبائر لأنها داخلة في دائرة اللعن، وهى سلوك خطير على المجتمعات والسنة دعت إلى الضرب على أيدي المرتشين والمفسدين".



وقال: "وبر الأوطان الوجه المقابل لعقوق الأوطان، ومن ينتهج أفعال الخيانة وشهادة الزور والكذب الواضح تجاه الوطن فهو ينتهج سياسة الهدم، ومن يتابع قصص الأنبياء في القرآن يجد أن فكرة البناء قد سيطرت على رسالاتهم".