المالية: الانتهاء من ميكنة 2.5 مليون وثيقة بدار المحفوظات

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، إن دار المحفوظات المصرية تعتبر هى أكبر ثانى دار للمحفوظات على مستوى العالم بعد المملكة البريطانية المتحدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 2.5 مليون وثيقة، وجارى العمل فى المرحلة الثانية، مؤكد أنه سيتم الانتهاء من ميكنة الوثائق التى تهتم المواطن خلال 24 شهرا.

وتابع، نعمل على رقمنة وميكنة أكثر من مليون وثيقة بدار المحفوظات، بالإضافة إلى العمل على ترميم الكثير من الوثائق الموجودة بالدار، مضيفا أنه يوجد فى الدار أكثر من 150 مليون وثيقة وتاريخ مصرالاقتصادى متواجد بها وبها موازنات مصرمنذ عام 1829 وتم الاستعانة بإحدى خرائط مصر النادرة في قضية التحكيم الدولى في طابا واستعادة حق مصر في أراضى سيناء.

يذكر أن «دار المحفوظات العمومية» تحظى باهتمام خاص من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إذ تحتوى على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول «دفترخانة» عربيًا وأفريقيًا، وثانى أقدم أرشيف بالعالم، وتقع على بعد أمتار من قلعة صلاح الدين وتسجل وتوثق ذاكرة مصر، منذ نحو مائتى عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التى تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام ١٨٠٥ بكل دقة وأمانة، وهناك مشروع لميكنة الوثائق التاريخية المهمة فى «دار المحفوظات»؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية فى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.