الشمس تسطع فى سماء مرسى مطروح .. فيديو وصور

وخرجت أعداد كبيرة من أهالي مطروح، للأماكن المفتوحة، للاستمتاع بالدفء وسطوع الشمس، التي غابت وحجبتها السحب الكثيفة خلال الأيام الـ 3 الماضية، والاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الخلابة لشواطئ مطروح، وخاصة شاطئ روميل والكورنيش الذي توافدت عليه بعض الأسر، مع بداية تحسن حالة الطقس.

وكانت الأيام الماضية، شهدت تقلبات جوية وسقوطاً للأمطار وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، ما تسبب في تراجع تواجد المواطنين بالشوارع والأسواق، وتراجع حركة السيارات في الشوارع، وفضل المواطنون البقاء داخل المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية.

يأتي ذلك في ظل رفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد في جميع أجهزة المحافظة ، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة أية تجمعات للمياه، قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.



























