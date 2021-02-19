الزراعة: فحص اللحوم بالموانئ والمنافذ الحدودية منعا لدخول أمراض وبائية

كتب عز النوبى

تتابع كافة الاجهزة التنفيذية بوزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، بتشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها المختلفة، كاجراء احترازى، فضلا عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكافة المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أية أوبئة حيوانية إلى مصر.

ويأتى ذلك ضمن الإجرءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية الى البلاد، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وكافة أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، وذلك بالتنسيق أيضا مع كافة الوزارات المعنية.

وفي سياق متصل شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطري، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وخاصة لجميع واردات شرق أسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامتها، وعدم اصابتها بأية امراض أو فيروسات.

وقال الدكتورعبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مديريات الطب البيطرى بالهيئة، تواصل تكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، من عمليات الرقابة علي كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول اية امراض حيوانية او فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، او من خلال مدخلات الإنتاج الوارده من الخارج.