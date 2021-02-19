الجيش اللبناني: ضبط إرهابيين اثنين يرتبطان بخلية تابعة لتنظيم داعش

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أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين يرتبطان بخلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي سبق ضبط 18 عنصرا منها.



وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان لها اليوم – أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من إلقاء القبض على العنصرين بمنطقة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق البلاد) وأن أحدهما لبناني والآخر سوري الجنسية .



وأشارت إلى أن المتهم حامل الجنسية السورية،اعترف خلال التحقيقات معه بانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي، وأنه شارك في المعارك والهجمات المسلحة التي نفذها التنظيم ضد القوات المسلحة اللبنانية بمنطقة عرسال قبل سنوات، وكذلك إطلاق النيران على عدد من المراكز العسكرية للجيش.



وأضافت أن جرى إحالة الإرهابيين إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



وكان جهاز مخابرات الجيش اللبناني قد نفذ سلسلة من العمليات الميدانية التي تستهدف المجموعات الإرهابية، والتي أسفرت مطلع هذا الشهر عن ضبط 18 عنصرا إرهابيا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي. حيث اعترف المتهمون بتأييدهم وانضمامهم للتنظيم الإرهابي ومتابعة إصداراته والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر الحربية بحوزتهم لدى إلقاء القبض عليهم في أماكن اختبائهم.