"الجمهوريون" لبايدن: التساهل بملف المهاجرين يفتح الباب لكارثة صحية بسبب كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

حذر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي من تسبب سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن في ملف الهجرة في أزمة صحية بالبلاد في ظل استمرار انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وقال عدد من رموز الحزب وأعضاءه داخل مجلس النواب بحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الجمعة من أن السياسات والخطابات "المتهورة" ستؤدي إلى كارثة.

وقال جيمس كومر في رسالة جماعية موقعة من 18 عضوا، موجهة إلى وزير الأمن الداخلي: سياسات إدارة بايدن التي تحد من إنفاذ قوانين الهجرة وتضعف أمن الحدود‏، إلى جانب اقتراحها بمنح العفو للمهاجرين غير الشرعيين، تشير للعالم بأن قوانين الهجرة يمكن ‏انتهاكها دون عواقب تذكر".

وأضاف: "نحن قلقون بشكل خاص من أن تصرفات إدارة بايدن يمكن ‏أن تؤدي قريبًا إلى أزمة صحية على الحدود، والمجتمعات المحيطة، مما يتسبب في انتشار عدوى ‏كوفيد -19 ووفيات".‏

ومنذ توليه منصبه، أوقف بايدن بناء الجدار على الحدود الجنوبية، وتحرك لإنهاء بروتوكولات ‏حماية المهاجرين (‏MPP‏) التي تبقي المهاجرين في المكسيكغبية وحاول فرض وقفة لمدة 100 يوم ‏على عمليات الترحيل - على الرغم من حظر ذلك. كما وقع على أمر بإلغاء أمر الرئيس ترامب آنذاك ‏بإنهاء ما يسمى بسياسة "القبض والإفراج".‏

ويشير الجمهوريون أيضًا إلى مشروع القانون الذي كشف عنه بايدن والديمقراطيون في الكونجرس هذا ‏الأسبوع والذي من شأنه أن يمنح طريقًا للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين ‏ويلغي قيود اللجوء.‏

وكتب المشرعون: "بالإضافة إلى سياساته المتهورة وإجراءاته التنفيذية ، فإن خطاب الرئيس بايدن ‏المتعلق بالعفو عن ملايين الأجانب غير الشرعيين وأولويات إنفاذ القانون الداخلية يؤدي إلى عاصفة ‏كاملة على الحدود الجنوبية الغربية .. بدون نهج مختلف جذريًا، لا مفر من حدوث أزمة صحية ‏وأمنية وإنسانية".

وتوضح الرسالة كيف يعتقدون أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفشي كورونا في موانئ الدخول ومرافق ‏الجمارك وحماية الحدود وورد فيها: "تمثل الزيادة في الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية ‏خطرًا ليس فقط على أفراد حرس الحدود الذين يلقون القبض على المهاجرين الذين يعبرون الحدود ‏بشكل غير قانوني ، ولكن أيضًا على المجتمعات التي سينتقل إليها هؤلاء الأفراد - مما يؤدي على ‏الأرجح إلى انتشار عدوى كوفيد -19 والوفيات.