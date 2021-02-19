إنشاء بيارات لتجفيف المياه الجوفية بقرى مركز الواسطى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال المحاسب محمد بكرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، إنه يتم تنفيذ مشروع إنشاء بيارات تجفيف المياه الجوفية بقرى الميمون وبني حدير وإنفسط وونا القس لتجفيف المياه الجوفية بتلك القرى.

وأضاف محمد بكرى لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ أعطى تكليفات بمتابعة الأعمال التى يتم تنفيذها فى المركز منها إعادة تطوير شارع طراد النيل وإنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد بالمدينة، فضلاً عن استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية أبو صير الملق وإعادة رصف طريق صحارة مبارك/قرية أبويط، فيما تم رفع الإشغالات.

وأشار محمد بكرى، إلى قيام قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بتنفيذ حملة نظافة بمدينة الواسطى تم خلالها رفع 80 طن قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بكوم أبو راضى، كما تم رفع 100 طن نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، إضافة إلى متابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بدائرة المركز والتي من ضمنها إنشاء السوق التجاري الجديد.