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إطلاق قافلة طبية بوادى فيران جنوب سيناء اليوم ضمن مبادرة "حياه كريمة"

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:00 ص
إطلاق قافلة طبية بوادى فيران جنوب سيناء اليوم ضمن مبادرة "حياه كريمة" قافلة طبية - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، إطلاق قافلة طبية مجانية إلى وادى فيران بأبورديس، خلال يومى الجمعة والسبت 19، و20 فبراير الجارى، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن القافلة الطبية تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى وادى فيران والمناطق المجاورة بأبورديس فى عدة تخصصات طبية تضم "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء"، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتى ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبى وصرف العلاج بالمجان، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.

وتابع أنه اختتمت أعمال قافلة وادى الحسوة 1 بأبورديس بتوقيع الكشف والفحص الطبى على 101 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم مجانا، كما جرى تحويل حالتين لمستشفى أبورديس المركزى لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

 


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حياه كريمة

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