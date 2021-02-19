إدارة الطود الصحية بالأقصر تكشف تفاصيل التطعيم ضد شلل الأطفال

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تنفيذ حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للفئة العمرية من (يوم حتى 5 سنوات)، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 من شهر فبراير الجاري لعام 2021، حيث سيتم تنفيذ الحملة بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية بالمركز.

وفى نفس السياق يتابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، التجهيزات النهائية داخل مركز طب أسرة الطود، لمتابعة انتظام العمل بالمركز ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من انتظام تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

ووجه رئيس مركز ومدينة الطود خلال الجولة، بتواجد طبيب بشرى فى الفترة المسائية لاستقبال الحالات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض والإداريين مع تنفيذ الإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، استمرار إجراءات تسجيل المواطنين للاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل وفتح الملفات العائلية واجراءات الفحص الطبى لهم.

يذكر أن مركز طب الأسرة بالطود، تم تأهيله للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الاقصر بعد أن تمت عملية احلاله وتجديده ومده بالاجهزة والمستلزمات الطبية ليكون مركزاً طبياً متميزاً يضم عيادات أسنان ومعامل وغرف أشعة وعيادات كشف تشمل العديد من التخصصات الطبية.