اليوم السابع
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إحالة المتهمين بسرقة أسياخ حديدية فى مدينة نصر للمحاكمة

الجمعة، 19 فبراير 2021 04:37 م
إحالة المتهمين بسرقة أسياخ حديدية فى مدينة نصر للمحاكمة اسياخ حديد، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة  مدينة نصر، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة أسياخ حديدية من مواقع بناء ، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية فى اتهامهم بسرقة أسياخ حديدية من مواقع إنشائية بمدينة نصر، وقالوا إنهم تخصصوا في سرقة محتويات المواقع الإنشائية بعد مراقبة هذه المواقع .

وأوضح اللصوص أنهم قسموا أنفسهم، فأحدهم يراقب الموقع، وآخر يقود "التروسيكل"، وثالث يسرق المحتويات، ثم يبيعون المسروقات من أسياخ حديدية ومخلفات بناء لأحد التجار كـ"خردة".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 3 أشخاص، عقب سرقتهم أسياخ حديدية من أحد المواقع تحت الإنشاء في مدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط (3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، قيادة أحدهم مُحمل عليها كمية من الأسياخ الحديدية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع إنشائي تابع لإحدى الشركات بأسلوب (المغافلة)، بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وباستدعاء مشرف الأمن المسئول عن الموقع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


سرقة أسياخ حديدية فى مدينة نصر

سرقة أسياخ الحديد

مدينة نصر

اخبار الحوادث

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