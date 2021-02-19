أم روسية تبرر محاولة قتل أطفالها برفضها العيش فى الخطيئة

كتب إيهاب محمد

وجهت السلطات الروسية تهمة الشروع فى القتل لأم حاولت قتل نفسها وأولادها الثلاثة، عقب إجبارهم على البقاء عراة فى درجة حرارة بلغت 15 مئوية تحت الصفر فى إحدى الغابات الروسية.



المفوضة المسؤولة عن حقوق الطفل تزور العائلة

ووفقا لـ"سكاى نيوز" أقدمت الأم ناتاليا فازينا التى تبلغ من العمر 33 عاما، على خلع ملابسها فى غابة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، وفعلت ذات الشىء مع أولادها جريجورى ولازار ومارفا، البالغين من العمر 10 أعوام وعامين و11 شهرا.

وبالصدفة عثر عليهم رجلا كان يسير فى الغابة برفقة كلبه وسارع إلى إنقاذهم من التجمد، وقد كانت درجة الحرارة سالب 15، وبررت الأم قيامها بتلك الجريمة إلى ما وصفته بعدم الرضا عن "العيش فى الخطيئة"، وذلك بعد إقامتها علاقة مع رجل متزوج.



آنا كوزنتسوفا تفقدت وضع العائلة

أخذ الرجل العائلة وذهب إلى المستشفى وأجسادهم تعانى من انخفاض كبير فى درجة الحرارة، فى حين دخل الأبن الأصغر فى غيبوبة.

اهتمت آنا كوزنتسوفا المفوضة المسئولة عن حقوق الطفل فى روسيا، حيث قامت بزيارة المستشفى الذي تتلقى فيه العائلة الرعاية الطبية.