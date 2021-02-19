أمين الأمم المتحدة: ننفق من 4 لـ6 تريليونات دولار سنويا على إعانات تضر بالبيئة

كتب محمد شعلان

حذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من سياسات الكثير من حكومات العالم التي تستغل الطبيعية من خلال إعانات تضر بالبيئة، مفيدا بأن الحكومات تنفق ما بين 4 إلى 6 تريليونات دولار سنويًا على الإعانات التي تضر بالبيئة.



امين الامم المتحدة على تويتر

وغرد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "لا تزال الحكومات تدفع لاستغلال الطبيعة أكثر مما تدفع لحمايتها - تنفق من 4 إلى 6 تريليونات دولار سنويًا على الإعانات التي تضر بالبيئة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى الطبيعة ونقدرها - بما يعكس قيمتها الحقيقية في جميع سياساتنا وخططنا وأنظمتنا الاقتصادية".

وفى وقت سابق، قال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إنه يجب مساعدة الدول الأكثر فقرا والتي تعاني من مخاطر التغيرات البيئية، وفقا لخبر بثته قناة سكاى نيوز ، وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنه على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده من أجل مواجهة التحديات البيئية.

وفى وقت سابق قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن دعوته لوقف اطلاق النار، إنه من الضروري أن يتحد مجلس الأمن ومن المهم أن تقدر القوى الكبرى على تجاوز خلافاتها القائمة والعمل معا لفرض نظام لضمان ألا يكون هناك إفلات من العقاب كما نرى اليوم، وضمان أن يفهم الناس والمفسدون ضرورة وقف تقويض إمكانية إحلال السلام، مضيفا "نحتاج إلى مجلس أمن قوي يقدر على اتخاذ قرارات وعلى تنفيذها".