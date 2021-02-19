أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق يتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو

شهدت اللحوم البلدى اليوم الجمعة 19-2-2021 استقرارا في الأسعار فى محلات الجزارة فى القاهرة والجيزة، حيث إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 – 140 جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادى 110-125 جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120 جنيها بين 80-120 جنيها.
وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، اللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.
يذكر أنه ارتفعت الواردات المصرية من اللحوم فى شهر نوفمبر الماضى، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 2 مليار و443 مليونا و440 ألف جنيه "152 مليونا و712 ألف دولار" – 16 جنيها متوسط سعر الدولار، مقابل 2 مليار و382 مليون و800 ألف جنيه "148 مليون و925 ألف دولار" فى شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 60 مليونا و640 ألف جنيه "3 ملايين و790 ألف دولار".
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