5 مزايا لسائقى السيارات "الكبوت" عند تحويلها لميكروباص بقنا

وأوضحت المحافظة أن هناك مجموعة من المميزات التي ستتوفر لسائقي تلك السيارات الكبوت المحولة إلى ميكروباص منها:



1. تخفيض مقدم السيارات الميكروباص إلى 15% بدلا من 25%



2. منح العميل ميزة تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية ألف جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام

3. الإعفاء من رسوم الكرتة لمدة عام للمساهمة فى تقديم كافة التسهيلات لتخفيف العبء عن كاهل اصحاب السيارات



4. استبدال سيارات الميكروباص الأجرة المتقادمة التي مر عليها 20 سنة فأكثر بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي



5. توفير مواصلة آمنة للسائق والراكب