الغربية عادل ضرة

تفقد وفد من القطاع الهندسى بوزارة الصحة، يرافقه اللواء ممدوح هجرس مدير الإدارة المركزية بديوان محافظة الغربية، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية مستشفى سمنود المركزى، ومروا على أقسام الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلى والعناية المركزة بالمستشفى.



وفد من القطاع الهندسى بوزارة الصحة يتفقد مستشفى سمنود المركزى بالغربية

واطمأن الوفد خلال الجولة على توافر الأدوية والمستلزمات وتوافر الأكسجين، وتم مراجعة ملفات المرضى والاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه، وتواجد الطاقم الطبى، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة والالتزام الأطقم الطبية، وعلى حسن استقبال ومعاملة المرضى.

وخلال الزيارة، استمعوا إلى ملاحظات إدارة المستشفى حول المشاكل التى تعوق العمل.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميده بضرورة المتابعة الدورية للأجهزة وإجراء الصيانة الخاصة بها بشكل منتظم، بما يضمن تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى.