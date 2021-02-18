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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندى دفع التعاون الثنائى بين البلدين

الخميس، 18 فبراير 2021 02:43 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندى دفع التعاون الثنائى بين البلدين وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البوروندي ألبرت شنجيرو، حيث تم تناول العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تعزيزها، والتنسيق لعقد اللجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال الاتصال استعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، والدعم الذي تقدمه مصر إلى بوروندي في شتى المجالات، وخاصةً في بناء الكوادر البوروندية، وهو ما يحظى بتقدير كبير من الجانب البوروندي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البوروندي عن اعتزازه الكبير بمستوى التعاون الذي يجمع مصر ببوروندي في مختلف المجالات، وتقديره لمساندة مصر لبلاده في الأطر الدولية والإقليمية المختلفة، وهو ما يعكس حجم العلاقات التاريخية التي تجمع البلديّن الشقيقيّن.


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